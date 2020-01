Merciaia di 99 anni chiude: "Colpa dello scontrino elettronico" (Di martedì 14 gennaio 2020) Gabriele Laganà La signora Bunilde lavora nel negozio situato in via Mazzini a Prato da quando aveva 10 anni. Lo scontrino elettronico le rende difficile proseguire nella sua attività Ha superato una guerra mondiale, gli anni bui del terrorismo, crisi economiche e lo spettro della Troika più volte paventato per il nostro Paese e a concorrenza di grandi catene di distribuzione. A metterla ko sono stati il governo Conte e le nuove norme sullo scontrino elettronico che impongono ai negozianti, tra le altre cose, di avere il pos. Un ostacolo troppo grande, questo, per Brunilde Cocchi, una Merciaia di 99 anni di Prato che dopo quasi 90 anni passati in negozio ha deciso di chiudere perché non riesce ad adeguarsi alle nuove tecnologie. Quella merceria che da oltre 90 anni si affaccia su via Mazzini per l’anziana rappresenta tutto il suo mondo fatto di ricordi, semplicità e ... Leggi la notizia su ilgiornale

