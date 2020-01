Maxi multe alle navi Ong. Il premier prova a smarcarsi. Il caso Reisch riapre il dibattito sui decreti Sicurezza. E Conte medita qualcosa più di piccole modifiche (Di martedì 14 gennaio 2020) Sulle modifiche ai decreti sicurezza voluti da Matteo Salvini, dopo una multa da 300mila euro recapitata al comandante della nave Ong Marie Eleonore, Claus Peter Reisch, si è riacceso il dibattito. I giallorossi hanno cercato sinora di rinviare qualsiasi decisione su un tema divisivo, che fa perdere consensi in un’Italia incattivita e spinta per troppo tempo a guardare ai migranti come causa di tutti i mali, e che imbarazza sia il premier Giuseppe Conte, lo stesso presidente del Consiglio dell’esecutivo gialloverde che ha approvato quelle norme, che il Movimento 5 Stelle che le ha appoggiate convintamente. Non si possono più ignorare le modifiche ai decreti, da tempo messe a punto dal ministro dell’interno Luciana Lamorgese, come chiesto del resto dallo Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Ma non è facile. Si tratta dell’ennesimo ostacolo per un Governo in cui l’intesa sui ... Leggi la notizia su lanotiziagiornale

EstebBeltramino : Sfida tra carroattrezzi a 120km/h a Torino, maxi multe #motori - solomotori : Sfida tra carroattrezzi a 120km/h a Torino, maxi multe - twolighteyes : Sfida tra carroattrezzi a 120km/h a #Torino, maxi multe - Attualità -