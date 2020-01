L’ex velina Irene Cioni è diventata mamma: la gioia esplode sul web (Di martedì 14 gennaio 2020) La gioia di Irene Cioni esplode sui social con un dolcissimo annuncio: fiocco rosa per L’ex velina di Striscia la Notizia, diventata mamma della piccola Vittoria. Dopo l’addio alle scene televisive, ora arriva il momento più bello della vita. Irene Cioni è diventata mamma Irene Cioni è diventata mamma di Vittoria, e il dolce annuncio è arrivato sul suo profilo Instagram. velina di Striscia la Notizia al fianco di Ludovica Frasca, dal 2013 al 2017, aveva detto addio al piccolo schermo per dedicarsi al mondo del web e allo yoga. Visualizza questo post su Instagram Sei la cosa più bella che mi poteva capitare… Un emozione che non si può descrivere…. Benvenuta in questo mondo amore mio…<img src="https://s.w.org/images/core/emoji/12.0.0-1/72x72/1f495.png" alt=" Leggi la notizia su thesocialpost

novasocialnews : L'ex velina Irene Cioni è diventata mamma #novasocialnews #televisione #allnews24 #nonstopnews - Noovyis : (“La cosa più bella”. L’ex Velina mamma (a sorpresa) per la prima volta: il dolcissimo annuncio) Playhitmusic -… - ChiccoseDOC : FIOCCO ROSA PER L’EX VELINA IRENE CIONI, DIVENTATA MAMMA DI VITTORIA.. -