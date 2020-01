L’ex parroco dopo le dimissioni: “Inizio a fare l’elenco, con tanto di prove, di preti pedofili” (Di martedì 14 gennaio 2020) “Cari amici, le dimissioni le ho date liberamente in accordo con il mio vescovo. Questo perché desidero che sia fatta verità – scriveva il 9 gennaio scorso su Facebook Don Marino Ruggero – Per questo vi chiedo di rispettare me e di evitare ulteriori commenti sui social“. Così commentava il suo allontanamento dalla parrocchia di San Lorenzo in Roncon di Albignasego don Marino Ruggero nel clamore generale. Un giallo però sulle motivazioni che sembrano trovare ora spiegazione da parte della Diocesi di Padova. L’allontanamento di don Marino Ruggero “In riferimento alla vicenda che riguarda don Marino Ruggero, che ha dato le dimissioni da parroco di San Lorenzo in Roncon di Albignasego – si legge nel comunicato diffuso dalla Diocesi di Padova – Si comunica che in data odierna è iniziato, su mandato del vescovo di Padova, mons. Claudio Cipolla, il processo canonico nei suoi ... Leggi la notizia su thesocialpost

