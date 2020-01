Il codice sorgente di VVVVVV ci dimostra che i videogiochi sono 'creature complesse tenute insieme da uno sputo' (Di martedì 14 gennaio 2020) La scorsa settimana, il creatore di Dicey Dungeons, Terry Cavanagh ha celebrato il decimo anniversario di un suo precedente gioco, VVVVVV rilasciando il suo codice sorgente al pubblico. In parole povere, ciò significa che la persona media può ora vedere come è costruito il gioco, perché ogni riga di codice può essere esaminata.Questo non è il genere di cose che accade spesso. Parte dei commenti al codice sorgente di VVVVVV è stata di puro orrore, poiché le persone hanno trovato la lettura di queste stringhe un vero caos, con codici aggiunti inutili e mai tolti durante la fase finale di sviluppo. Cavanagh forse lo aveva previsto, perché nel suo post sul blog che annunciava l'uscita, ammette, "VVVVVV non è un gioco tecnicamente sofisticato! Anche secondo gli standard degli sviluppatori indipendenti autodidatta, è un po' un casino". Tuttavia un codice, per funzionare, non deve anche essere ... Leggi la notizia su eurogamer

Eurogamer_it : Il creatore di #VVVVVV ha messo a disposizione il codice sorgente per far capire come sono creati i giochi. - blackeyes972 : Proteggere i dati di una periferica USB con VeraCrypt e Bitlocker Come applicare una password a una periferica USB… - blackeyes972 : Visual Studio Code Circa tre anni fa Microsoft ha rilasciato un nuovo editor di codice sorgente per Windows, Linux… -