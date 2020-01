GTA 6 arriverà quest'anno? Il gioco compare nei listini di un sito austriaco con tanto di prezzo e classificazione PEGI (Di martedì 14 gennaio 2020) Dopo l'incredibile successo di GTA 5, tutti si aspettano l'arrivo di un nuovo capitolo della serie targata Rockstar. Ma quando arriverà l'attesissimo GTA 6?Probabilmente entro il 2020. O almeno così sembra, stando a un sito austriaco che ha messo a listino il titolo con tanto di classificazione PEGI, prezzo, piattaforme e traduzioni.La catena Gameware è sicura che GTA 6 arriverà quest'anno e ha addirittura messo in vendita in gioco svelando vari dettagli. Il titolo sarebbe classificato 18+ dal PEGI, cosa che potevamo aspettarci, e in questo caso le lingue incluse sarebbero il tedesco e l'inglese.Leggi altro... Leggi la notizia su eurogamer

