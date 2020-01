Gossip Grande Fratello Vip: feeling tra Clizia Incorvaia e Ivan Gonzalez? (Di martedì 14 gennaio 2020) Ivan Gonzalez e Clizia Incorvaia sempre più vicini al GF Vip: cosa bolle in pentola? Elisa De Panicis, in queste ultime ore, ha notato un avvicinamento sospetto tra Clizia Incorvaia e Ivan Gonzalez. Difatti i due, agli occhi della popolare influencer, sono sembrati essere molto complici e intimi. Per tale ragione quest’ultima ha voluto vederci chiaro, andando proprio da Clizia Incorvaia per chiederle delucidazioni a tal proposito: “Clizia, ho visto da parte tua degli sguardi con Ivan e non lo penso solo io, adesso siamo curiosi di sapere se c’è dell’interesse…” A quel punto la concorrente del Grande Fratello Vip 2020, visibilmente sorpresa di essere protagonista di questo Gossip, ha immediatamente voluto chiarire la situazione: “Mi pare che mi vogliate mettere in qualsiasi inciucio, ma mi dispiace, non ho nessun interesse, e poi è ancora ... Leggi la notizia su lanostratv

