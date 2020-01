Francesca Cipriani, "preferisco essere quella bella piuttosto che quella brava" (Di martedì 14 gennaio 2020) 10 anni fa, era il 2010, Francesca Cipriani diventava celebre grazie alla seconda edizione de “La pupa e il secchione”, da una settimana tornato in onda su Italia 1 con il titolo “La pupa e il secchione e viceversa”. Proprio la Cipriani, ex naufraga dei famosi, affianca Paolo Ruffini in qualità di co-conduttrice, con lo share della prima puntata che ha premiato programma e conduttori. Intervistata da Tv Sorrisi e Canzoni, Francesca ha confessato di essere stata corteggiata, in passato, da autentici secchioni.Certo che sì. Il mio primo fidanzato lo era. E non l’ho mai scordato: d’altronde con il primo amore succede sempre così. Nel mio caso, posso dire che era un genio. Non scherzo, era bravissimo, negli studi, nella vita. Comunque attenzione: non tutti i secchioni sono uguali. Ce ne possono essere alcuni che in realtà sono dei “pupi latenti”. E negli anni finiscono per togliersi gli ... Leggi la notizia su blogo

mattino5 : #PupaeilSecchione è sempre uno show! Ospiti a #Mattino5 @_PaoloRuffini e la super Francesca Cipriani per ricordarci… - SfideTv : RT @mattino5: #PupaeilSecchione è sempre uno show! Ospiti a #Mattino5 @_PaoloRuffini e la super Francesca Cipriani per ricordarci la second… - zazoomnews : Francesca Cipriani dopo La pupa e il secchione si candida per L’Isola - #Francesca #Cipriani #secchione -