Coppa Italia,ottavo Lazio-Cremonese 4-0

Lazio uno dei quarti di finale di Coppa Italia. La formazione biancoceleste capitolina ha infatti battuto 4-0 la Cremonese nell' ottavo di finale dell'Olimpico. Nel primo tempo ospiti pericolosi con Deli e Ciofani, ma in gol va la Lazio con Patric al 10' e Parolo al 26' (nell'occasione si infortuna il portiere della Cremonese Agazzi, subentra Ravaglia). Nella ripresa, tris di Immobile su rigore al 58' (fallo di Caracciolo su Adekanye) e poker di Bastos con un colpo di testa all'89'.(Di martedì 14 gennaio 2020)

