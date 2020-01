Caso Bibbiano, la sentenza della Cassazione: “Nessun elemento concreto” (Di martedì 14 gennaio 2020) “Accuse infondate” per la mancanza di “comportamenti concreti” nei confronti del sindaco Andrea Carletti. Queste le motivazioni della sentenza della Corte di Cassazione sul Caso Bibbiano del 3 dicembre 2019. Leggi la notizia su notizie

giuliog : RT @repubblica: ?? Caso Bibbiano, Cassazione: 'No elementi per misure contro il sindaco - MercPat : RT @francescatotolo: Tre bambini strappati alla famiglia dai servizi sociali che hanno riferito alla Procura di presunti maltrattamenti in… - legatte61 : @SalemWitches81 @matteosalvinimi Fino ad adesso non mi risulta che politici di sx abbiano fatto post con cagnolini,… -