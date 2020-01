Cane gettato nel fiume con una pietra legata al collo: due arrestati (Di martedì 14 gennaio 2020) Nella contea di Nottinghamshire in Inghilterra due sospettati sono stati arrestati il 7 gennaio con l’accusa di aver gettato un Cane nel fiume con una pietra legata al collo. I due protagonisti, un uomo di 32 anni e una donna di 31, hanno legato un masso al collo di Bella, un Cane di razza pastore belga. Gettata in acqua, Bella ha raggiunto rapidamente il fondo per il grande peso che la trascinava. Cane gettato con pietra legata al collo La grandezza del sasso ha rallentato i due sospettati. Proprio grazie a questa, una passante ha intravisto una figura sul letto del fiume, comprendendo così la situazione e riuscendo a salvare Bella. Dopo il soccorso, al limite dell’annegamento, il Cane è stato trasportato a un centro veterinario per le cure necessarie. L’evento si è svolto sulle sponde del fiume Trent, corso d’acqua che attraversa la città di Newark, nella ... Leggi la notizia su notizie

irisrasputincon : Coppia arrestata per aver gettato nel fiume un cane vivo legato a una roccia - NewSicilia : Il cane, scosso e impaurito, si è gettato in mare #Newsicilia -