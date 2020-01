Calciomercato Inter, Gabigol libera Eriksen: affare in chiusura entro gennaio (Di martedì 14 gennaio 2020) Il destino del brasiliano e del danese è legato a doppio filo. Non appena l'Inter chiuderà con il Flamengo per Gabigol (si sta trovando l'accordo per colmare il gap di 3-4 milioni con facili bonus), ci sarà l'affondo per Eriksen (7.5 milioni a stagione fino al 2024). Si sta già trattando direttamente con il Tottenham. Leggi la notizia su fanpage

