Aereo abbattuto a Teheran, primi arresti del Governo iraniano (Di martedì 14 gennaio 2020) Il portavoce della magistratura iraniana annuncia l’avvio di una indagine a tutto campo. Intanto i primi responsabili dell’incidente con l’Aereo abbattuto sono in manette. Dall’Iran arriva la notizia di un improvviso cambio di marcia, per quanto riguarda l’Aereo abbattuto e portante bandiera ucraina. Nei giorni scorsi è arrivata una mezza ammissione di colpa da parte … L'articolo Aereo abbattuto a Teheran, primi arresti del Governo iraniano proviene da www.meteoweek.com. Leggi la notizia su meteoweek

