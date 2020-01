Tornano le entusiasmanti corse su piste da tavolo con Table Top Racing: World Tour (Di lunedì 13 gennaio 2020) Table Top Racing: World Tour è un gioco di corse arcade in cui gareggerete controllando dei modellini deformed su circuiti da tavolo sfidando l'IA oppure altri giocatori in multiplayer sia online che in split-screen. Lo split-screen funziona sia su Android TV che sui dispositivi mobili a patto di possedere due controller Bluetooth. L'articolo Tornano le entusiasmanti corse su piste da tavolo con Table Top Racing: World Tour proviene da TuttoAndroid. Leggi la notizia su tuttoandroid

Tornano entusiasmanti Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Tornano entusiasmanti