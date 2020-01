Torna la bufala di WhatsApp a pagamento: è una catena di sant’Antonio (Di lunedì 13 gennaio 2020) Circola ormai da più di un decennio in forme varie, e perfino da prima che WhatsApp esistesse. Nei primi anni 2000 la catena andava per la maggiore su MSN Messenger, ma riadattandosi ai tempi moderni ha messo nel mirino gli utenti della piattaforma di messaggistica istantanea invitandoli a inoltrarla a più contatti possibile. Leggi la notizia su fanpage

rosatoeu : Torna la bufala in chat. Ma no, Whatsapp non sarà a pagamento. - cellicom : Torna la classica bufala di WhatsApp, ma ovviamente è tutto falso - periucs : Ogni 6 mesi circa risalta fuori la bufala che whatsapp torna a pagamento e ogni volta scatta il panico generale. R… -