Tim, multa Antitrust da 4,8 milioni: “Così cercavano di riconquistare i clienti” (Di lunedì 13 gennaio 2020) L’Antitrust ha concluso un’istruttoria nei confronti di Tim accertando due violazioni del Codice del Consumo che costeranno care alla compagnia telefonica. Nuova, pesantissima tegola per Tim. L’Antitrust ha multato la grande compagnia telefonica per complessivi 4,8 milioni di euro. La motivazione? L’azienda avrebbe adottato pratiche commerciali scorrette nella promozione di offerte di Winback e servizi … L'articolo Tim, multa Antitrust da 4,8 milioni: “Così cercavano di riconquistare i clienti” è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi la notizia su viagginews

wam_the : Tim multata per 4,8 milioni dall'Antitrust per offerte non richieste - Leonard18427907 : RT @LaStampa: L’Antitrust multa Tim per 4,8 milioni di euro per “pratiche scorrette” -