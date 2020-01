Taranto, nascondeva la cocaina nella gamba del tavolo: denunciato (Di lunedì 13 gennaio 2020) Emanuela Carucci Si tratta di un uomo di 31 anni del posto scoperto dagli agenti della squadra mobile del capoluogo pugliese. Altri due uomini, lo stesso giorno, sono stati trovati in possesso di hashish e denunciati Qual è il posto migliore per nascondere la cocaina? Per un uomo di Taranto era la gamba di un tavolo da gioco. È proprio lì che gli agenti della squadra mobile della questura hanno trovato la sostanza stupefacente. I poliziotti hanno, poi, denunciato in stato di libertà l'uomo, un pregiudicato di 31 anni. L'accusa è di spaccio di sostanze stupefacenti. Il 31enne, già conosciuto dai poliziotti per precedenti reati in materia di droga, era sospettato di spacciare la cocaina in un circolo ricreativo, al quartiere Paolo Sesto, nella periferia della città. Numerosi i tossicodipendenti visti entrare nel locale e, dopo pochi istanti, uscirne in tutta fretta, chiaro ... Leggi la notizia su ilgiornale

Domenic89215160 : Nascondeva cocaina nel piede di un tavolo, denunciato dalla Polizia di Stato un 31enne di Taranto • Tarantini Time - LaGazzettaWeb : Faggiano, nascondeva in casa vasi e coppe del IV sec D.C: denunciato 66enne -