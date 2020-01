Salto con gli sci, Coppa del Mondo Zao 2020: programma, orari e tv. Il calendario completo (Di lunedì 13 gennaio 2020) La Coppa del Mondo di Salto con gli sci femminile 2019-2020 rimane in Giappone per la seconda settimana consecutiva in vista del prossimo fine settimana, in cui andrà in scena a Zao la quarta tappa stagionale del circuito maggiore. Sul trampolino nipponico HS102 ci si prepara ad assistere una nuova sfida per il successo tra la norvegese Maren Lundby e la squadra austriaca, capace di far salire sul podio tre atlete diverse nel corso della tappa appena disputata a Sapporo. Anche in classifica generale Lundby comanda davanti alle austriache Chiara Hoelzl ed Eva Pinkelnig, staccate rispettivamente di 75 e 96 punti dalla vetta. Da non sottovalutare la padrona di casa giapponese Sara Takanashi, quattro volte vincitrice della Sfera di Cristallo reduce da quattro piazzamenti consecutivi nella top5, mentre per quanto riguarda la Nazionale italiana l’obiettivo sarà quello di avvicinare le ... Leggi la notizia su oasport

TurismoPista : RT @mundosportextra: #TurismoPista Nazareno Moscetta pega el salto a la Clase 2 con un Mobi - martinantolin24 : RT @mundosportextra: #TurismoPista Nazareno Moscetta pega el salto a la Clase 2 con un Mobi - aishyte : @PediatriaOggi A me successe con una micetta. Era un inverno lungo e freddo di TANTI anni fa. Io adoro gatti e cani… -