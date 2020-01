Pallamano, Europei 2020: due gironi già in archivio, Danimarca appesa a un filo (Di lunedì 13 gennaio 2020) Nuova giornata di gare negli Europei di Pallamano maschile 2020, che ha riservato tante emozioni e tante reti, ma anche qualche sorpresa, nelle gare dei gruppi A, C ed E. Andiamo dunque ad analizzare nel dettaglio tutti i risultati di oggi e le classifiche aggiornate. GRUPPO A: è terminata la fase a gironi, e lo ha fatto nel segno della Croazia, capace di sconfiggere in rimonta la Serbia per 24-21, qualificandosi a punteggio pieno insieme alla Bielorussia, travolgente nel 36-27 rifilato al malcapitato Montenegro. GRUPPO C: tre su tre per la Spagna campione in carica, con la formazione iberica che si è imposta per 36-25 sull’Olanda, fuori insieme alla Lettonia del gigante Dainis Kristopans, piegata di misura sul 28-27 dalla Germania, seconda. GRUPPO E: il destino della Danimarca campione del mondo è appeso ad un filo. Le sorprese sono arrivate proprio da Malmo, dove Mikkel Hansen e ... Leggi la notizia su oasport

