Oscar 2020: Piccole Donne conquista l'Academy e ottiene 6 nomination! (Di lunedì 13 gennaio 2020) Le nomination agli Oscar 2020 hanno visto Piccole Donne conquistare ben 6 nomination, tra cui quelle come Miglior film e miglior Sceneggiatura . Piccole Donne ha ottenuto 6 nomination agli Oscar 2020, confermando la buona accoglienza riservata all'adattamento del romanzo scritto da Louisa May Alcott diretto da Greta Gerwig. Le nomination ottenute da Piccole Donne sono: miglior film, migliore attrice protagonista con Saorsie Ronan, migliore attrice non protagonista con Florence Pugh, migliore sceneggiatura non originale, miglior montaggio, migliore fotografia, migliori costumi, migliore colonna sonora originale. Dopo la candidatura ai Golden Globe, quindi, Saoirse Ronan, è riuscita a inserirsi nuovamente nella rosa delle possibili vincitrici di uno dei premi cinematografici più prestigiosi al mondo e i membri dell'Academy hanno dimostrato il proprio apprezzamento al ... Leggi la notizia su movieplayer

SkyTG24 : #OscarNoms 2020: la lista completa dei film e degli attori. 11 nomination a Joker ?? - trash_italiano : Oscar 2020, tutte le nomination: film, attori, registi candidati - team_world : Oggi #13gennaio sono state annunciate le NOMINATION agli OSCAR 2020 ? Tra i candidati #LeonardoDiCaprio come MIGLIO… -