Oscar 2020, miglior attrice: tutte le candidate (Di lunedì 13 gennaio 2020) Esploriamo insieme la cinquina delle candidate a miglior attrice protagonista agli Oscar 2020, da Charlize Theron. Annunciate le candidature agli Oscar 2020, scopriamo insieme la cinquina delle candidate a miglior attrice protagonista. Categoria, questa, che riserva non poche sorprese rispetto ai pronostici della vigilia. Di seguito la lista di tutte le candidate a miglior attrice per gli Oscar 2020: Cynthia Erivo, Harriet Scarlett Johansson, Storia di un matrimonio Saoirse Ronan, Piccole donne Charlize Theron, Bombshell - La voce dello scandalo Renee Zellweger, Judy Se diamo retta ai pronostici sugi, la statuetta per miglior attrice protagonista quest'anno non dovrebbe sfuggire a Renée Zellweger che, nel biopic Judy, dà vita a una toccante versione di Judy Garland in ... Leggi la notizia su movieplayer

