Maddalena Corvaglia compie 40 anni, “momento di bilanci”: «A 15 anni ho litigato con Dio, poi…» (Di lunedì 13 gennaio 2020) Non sembra scorrere il tempo per Maddalena Corvaglia eppure, tra un selfie e un‘apparizione tv, l’ex velina di Striscia la notizia compie 40 anni. “momento di bilanci e riflessioni”, scrive su Instagram su suggerimento dei followers. Oltre un milione e 212 mila: un seguito costruito passo dopo passo nella sua carriera. E di passi Maddalena ne ha fatti parecchi, da quando nel lontano 1999 venne scelta insieme ad Elisabetta Canalis per colorare il bancone del tg satirico. Non poteva immaginare, allora, che sarebbe diventata insieme alla collega la velina per eccellenza di tutti i tempi. Ripercorre ogni tappa, la Corvaglia, nel post social in cui ringrazia i fan degli auguri ricevuti. E nel farlo, non nasconde qualche rivelazione inaspettata su quella che è stata la sua esistenza. Maddalena Corvaglia compie 40 anni: «Non posso dire che siano volati senza che me ne accorgessi» «Grazie di ... Leggi la notizia su urbanpost

NoiAretini : Maddalena Corvaglia, l'ex Velina compie 40 anni: il video e il messaggio di auguri di Striscia la Notizia - infoitcultura : Maddalena Corvaglia, l'ex Velina compie 40 anni: il video e il messaggio di auguri di Striscia la Notizia - Alfonso0070 : RT @AccaddeOggi: Oggi nel 1980 nasceva la showgirl e conduttrice tv Maddalena Corvaglia #accaddeoggi -