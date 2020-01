Lascia per una settimana la figlia a casa da sola. La bimba di 3 anni muore di fame (Di lunedì 13 gennaio 2020) Una bambina di tre anni è morta dopo aver cercato di mangiare del detersivo. La piccola era in preda ai morsi della fame dopo che sua madre l’aveva Lasciata a casa da sola per una settimana. Maria Plenkina, 21 anni, ha abbandonato la piccola Kristina nell’abitazione situata nella città russa di Kirov dal 13 al … L'articolo Lascia per una settimana la figlia a casa da sola. La bimba di 3 anni muore di fame NewNotizie.it. Leggi la notizia su newnotizie

