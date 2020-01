L'agente Sissy uccisa, le colleghe: "Ma quale eroina..." (Di lunedì 13 gennaio 2020) Marco Della Corte Le colleghe della giovane poliziotta penitenziaria hanno criticato aspramente la sua memoria: "Ma quale eroina? Come può essere un esempio? Combinava guai" Un'anziana ex collega di Sissy Trovato Mazza ha recentemente rilasciato alcune aspre critiche alla memoria della giovane poliziotta penitenziaria, deceduta a soli 29 anni. La donna ha criticato il fatto che Sissy sia divenuta "un'eroina" nonostante i guai che, a detta dell'anziana poliziotta, avrebbe combinato nel corso della sua carriera. La ragazza morì a causa di un colpo di pistola alla testa, dopo due anni di agonia in ospedale. Per commemorare il primo anniversario della morte dell'agente, il coordinamento donne della polizia penitenziaria e la famiglia della stessa hanno condiviso delle immagini per ricordare affettuosamente la 29enne. Dalle dichiarazioni dei genitori, delle amiche, ma anche di ... Leggi la notizia su ilgiornale

