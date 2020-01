La nuova vita amorosa di Liam Hemsworth con una modella più giovane di lui - (Di lunedì 13 gennaio 2020) Carlo Lanna Come riportano alcuni tabloid, alle soglie dei trent'anni, Liam Hemsworth avrebbe trovato un nuovo interesse amoroso dopo Miley Cyrus L’anno appena trascorso non è stato facile per Liam Hemsworth. Il giovane attore australiano, fratello del celeberrimo Chris Hemsworth, dopo una relazione lunga più di 10 anni, la scorsa estate, si è separato da Miley Cyrus. I due si erano spostati nel dicembre del 2017 in gran segreto, senza fasti e all’ombra dei fotografi, per rompere poi il matrimonio ad inizio dello scorso mese di agosto. Ora però, dopo mesi di silenzi, Liam sembra che abbia ritrovato se stesso e la voglia di tornare a sorridere. E oggi, 13 Gennaio, proprio in concomitanza del suo trentesimo compleanno, spunta in rete un gossip sulla sua vita amorosa. Sì, anche se non c’è ancora nessuna conferma, i tabloid più accreditati affermano che Liam Hemsworth ha trovato ... Leggi la notizia su ilgiornale

