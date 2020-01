Il principe William risentito per l’addio di Harry: “La nostra famiglia non è più unita” (Di lunedì 13 gennaio 2020) A pochi giorni dalla decisione clamorosa di Harry e Meghan, spunta una confidenza che il principe William avrebbe fatto a un amico, dicendosi molto dispiaciuto per l'accaduto: "Ho tenuto il braccio sulla spalla di mio fratello per tutta la vita. Adesso non posso più farlo". Il 13 gennaio i due incontreranno la regina per decidere in che modo Harry e Meghan diranno addio ai loro privilegi reali. Leggi la notizia su gossip.fanpage

