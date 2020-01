Hummer, una nuova vita a emissioni zero. Parola di LeBron James (Di lunedì 13 gennaio 2020) A dieci anni dal tracollo, General Motors ci riprova con il marchio Hummer e decide di fare dei suoi maxi fuoristrada un esercito di “giganti buoni”. Hummer, marchio passato sotto il cappello di GM, la prima volta, nel 1998 e che ha chiuso i battenti nel 2010, potrebbe infatti tornare sul mercato con una famiglia di suv e pickup elettrici premium, che andrebbero decisamente a cambiare i connotati dei bestioni “tracanna-benzina”. Secondo indiscrezioni ottenute da Autonews, General Motors dovrebbe pubblicizzare l’operazione già a inizio febbraio, al cospetto dei milioni di spettatori del Super Bowl 2020 e con testimonial LeBron James, star dell’NBA: quanto al nome, il suv – per il quale si ipotizza una derivazione HUMVEE (High Mobility Multipurpose Wheeled Vehicle) – sarà molto probabilmente commercializzato come “Hummer by GMC”, ad indicare il marchio già utilizzato dal ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

