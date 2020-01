Di Maio molla Casaleggio per sopravvivere? (Di lunedì 13 gennaio 2020) L’ipotesi la fa il Messaggero in un articolo a firma di Simone Canettieri e sarebbe già di per sé deflagrante: Luigi Di Maio pensa ad allentare o addirittura a tranciare i legami con Davide Casaleggio per riprendersi il MoVimento 5 Stelle. E in ballo torna la gestione del Blog delle Stelle: Obiettivo: scrollarsi di dosso i sospetti di conflitto d’interessi che periodicamente spuntano fuori quando si parla della società privata di consulenza. I deputati e i ministri a lui più vicini gli ricordano gli ultimi casi che hanno creato scompiglio interno. A dicembre la decisione di nominare Enrica Sabatini, socia di Rousseau, nel team del futuro con il centrale ruolo di responsabile dell’organizzazione, è stato motivo di scontro – mai emerso – tra Davide e Luigi. Ma il figlio di Gianroberto ha avuto la meglio, mentre al capo politico sono arrivate solo le critiche per aver ... Leggi la notizia su nextquotidiano

