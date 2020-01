Calciomercato, Bruno Fernandes ad un passo dal Manchester United (Di lunedì 13 gennaio 2020) Secondo i tabloid britannici, il club di Old Trafford sarebbe ad un passo dal chiudere la trattativa per il capitano dello Sporting Lisbona. Per l'ex giocatore di Novara, Udinese e Sampdoria, i Red Devils avrebbero messo sul piatto ben 70 milioni di euro più il cartellino di Marcos Rojo. Interessata alla sua cessione anche la società di Massimo Ferrero, alla quale spetta il 10% sulla vendita del giocatore. Leggi la notizia su fanpage

