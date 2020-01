Cadavere di donna in sacco a pelo, arrestata la nuora (Di lunedì 13 gennaio 2020) Ad uccidere Maria Gaggioli, la 76enne ex funzionaria della Regione Toscana il cui Cadavere venne trovato dentro un sacco a pelo il 3 agosto scorso in un fosso lungo la Vecchia Aurelia a Riotorto (Livorno), fu una dose letale di Duotens. La donna lo assumeva per curare la pressione alta ma per gli inquirenti la nuora, Adriana Gomes, 32 anni, di origine brasiliana, le avrebbe somministrato una quantita' massiccia del medicinale, sciolta nel caffe', il 26 luglio precedente, causandone il decesso. Gli esami tossicologici avrebbero svelato un quantitativo 10 volte superiore a quanto prescritto oltre a un ansiolitico, Alprazolam, in dosi 20 volte superiori al dovuto. Omicidio volontario e occultamento di Cadavere le accuse che, in esecuzione di misura di custodia cautelare, hanno portato in carcere Gomes. I carabinieri di Livorno, che con i colleghi di Piombino hanno condotto l'inchiesta ... Leggi la notizia su ilfogliettone

