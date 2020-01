Bimba diventa cieca dopo l’influenza, i genitori: “Vaccinate i figli” (Di lunedì 13 gennaio 2020) Dramma nello stato americano dell’Iowa, dove una Bimba di 4 anni è diventata cieca in pochissimi giorni dopo aver contratto un’influenza. La piccola ha iniziato a sentirsi male intorno al 9 dicembre 2019 ma i genitori avevano pensato ad un normale virus da curare con farmaci da banco, ma dopo qualche giorno la situazione è precipitata. Bimba diventata cieca dopo influenza La protagonista della storia è Jade DeLucia, colpita da una forma influenzale per cui non era stata vaccinata. dopo giorni in cui aveva accusato i sintomi tipici, la mattina del 23 dicembre 2019 i genitori l’hanno trovata nel letto esanime. L’hanno quindi immediatamente portata in ospedale dove i medici hanno giudicato gravissime le sue condizioni, tanto da disporre il trasporto in elisoccorso in un altro ospedale pediatrico. Andata in coma, vi è rimasta per quasi due settimane ricoverata in ... Leggi la notizia su notizie

