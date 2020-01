“Berlusconi cavalcato a turno dalle ragazze in una stanza buia”, processo Ruby Ter: le nuove indiscrezioni (Di lunedì 13 gennaio 2020) processo Ruby Ter, arriva la testimonianza dell’agente Francesco Chiesa Soprani. Continuano le udienze sul processo Ruby ter che vede coinvolto in prima persona Silvio Berlusconi. Oggi il giudice ha ascoltato la testimonianza di Francesco Chiesa Soprani, agente del mondo dello spettacolo, che ha raccontato alcune confidenze fattegli dalle Olgettine su quanto accadeva alle feste di Arcore. L’uomo ha parlato di “una stanza buia” in cui “a turno le ragazze ‘cavalcavano’ il presidente”. Poi racconta di aver saputo che le stesse venivano “remunerate per mentire nei processi”. (Continua…) Non è finita qui, perché Chiesa Soprani ha rivelato anche le confidenze che gli fece Barbara Guerra prima del 2013. La donna avrebbe detto: “Se ci scopo è normale che pretendo qualcosa altrimenti non ci andrei”. La stessa avrebbe ammesso di percepire 2500 euro mensili per i rapporti sessuali ed ... Leggi la notizia su howtodofor

cesarebrogi1 : RT @SerglocSergio: «Berlusconi cavalcato a turno dalle ragazze in una stanza buia. Barbara Guerra prendeva soldi per tacere» - 404_errore : #Berlusconi veniva cavalcato a turno dalle ragazze ad #Arcore. Ma non dovrebbe essere il contrario? - Simo07827689 : RT @fabiotitty: «Berlusconi cavalcato a turno dalle ragazze in una stanza buia. Barbara Guerra prendeva soldi per tacere» Piú che questa ve… -