Bergoglio rivaluta la Madonna del latte (Di lunedì 13 gennaio 2020) Vittorio Sgarbi Il Papa ha ragione. Dovrebbe avere ragione sempre, ma la sua infallibilità è messa a dura prova. Abbiamo visto tutti il gesto di stizza con cui allontana una giovane donna orientale che cerca di attrarlo verso sé. E lì non sembrava il Papa. Ma ieri sì, quando ha detto dei 32 neonati battezzati nella Cappella Sistina «i bambini non sono abituati a venire alla Sistina, è la prima volta, non sono abituati a stare chiusi in un ambiente anche un po' caldo e non sono abituati a essere vestiti così, per una festa tanto bella come oggi; si sentiranno un po' a disagio in qualche momento - ha detto ancora il Papa -, inizierà uno a piangere e poi gli altri. Inizierà un concerto, ancora non è iniziato... ma non spaventatevi, lasciate piangere e gridare i bambini». È stato non solo il Papa, ma un padre felice di vedere, come tante volte San Giuseppe nella iconografia ... Leggi la notizia su ilgiornale

