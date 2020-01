Addio a Roger Scruton, consevatore gentile (Di lunedì 13 gennaio 2020) Roger Scruton, sicuramente il più importante pensatore conservatore contemporaneo, è morto ieri a Londra consumato da un tumore (era nato a Burlingthorpe il 27 febbraio 1944).La sua fama aveva raggiunto un pubblico vasto, soprattutto in Gran Bretagna, anche grazie all’uso accorto che egli ha saputo fare dei mezzi di comunicazione di massa, intervenendo sui temi di attualità in tv, sui giornali e sul suo seguitissimo sito. Egli, d’altronde, concepiva il conservatorismo non come un arroccarsi in difesa del passato e del presente ma come la giusta consapevolezza che solo a partire dalla tradizione, dalla riserva di cultura e sapienza umana in essa riposta, si possano far propri in senso positivo quei cambiamenti e quelle novità che contrassegnano il procedere della storia umana (Manifesto dei conservatori, Raffaello Cortina 2007).Egli in sostanza, ... Leggi la notizia su huffingtonpost

ilfoglio_it : Il filosofo Roger Scruton è morto all'età di 75 anni. Il comunicato della famiglia: “Negli ultimi 6 mesi ha combatt… - PaginaNuova : la REPUBBLICA - Addio Roger Scruton, filosofo controverso - HuffPostItalia : Addio a Roger Scruton, consevatore gentile -