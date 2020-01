The Witcher: la serie Netflix fa impennare le vendite del videogioco (Di domenica 12 gennaio 2020) The Witcher III Wild Hunt nelle ultime settimane ha contato più di 100.000 download sulla piattaforma Stream dopo l’uscita delle serie su Netflix. di Piero Lombardi – La nuova serie The Witcher conquista tutti su Netflix, le avventure di Geralt di Rivia diventano un cult, uno dei prodotti più riusciti dell’anno. La serie, ambientata in … L'articolo The Witcher: la serie Netflix fa impennare le vendite del videogioco proviene da 2A News. Scritto da Redazione Leggi la notizia su 2anews

Lineegrigie : RT @codice_edizioni: All' #evoluzione di #TheWitcher da #libri a #Videogioco e #serietv @NetflixIT fa eco l'evoluzione IN The Witcher spieg… - codice_edizioni : All' #evoluzione di #TheWitcher da #libri a #Videogioco e #serietv @NetflixIT fa eco l'evoluzione IN The Witcher sp… - neveasettembre : Contate che the Witcher avendo pochi episodi rispetto agli altri, lo finirei prima -