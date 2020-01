Serie A, le formazioni ufficiali di Roma-Juventus: conferma per Rabiot (Di domenica 12 gennaio 2020) Niente cambio di modulo per la squadra giallorossa, Sarri conferma il centrocampista francese e Dybala in attacco. Leggi la notizia su foxsports

wwwSPORTit : #RomaJuventus Le formazioni ufficiali e la partita in diretta - ItaSportPress : Roma-Juventus: le formazioni ufficiali - - Domenico1oo777 : RT @DiMarzio: #RomaJuventus, le formazioni ufficiali ? -