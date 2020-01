Sci di fondo, Maja Dahlqvist e Linn Svah vincono la team sprint della Coppa del Mondo 2020 di Dresda (Di domenica 12 gennaio 2020) Successo svedese nella team sprint tl femminile andata in scena oggi a Dresda, in Germania e valida per la Coppa del Mondo 2020 di sci di fondo: Maja Dahlqvist e Linn Svahn, dopo aver dominato la prova individuale (rispettivamente terza e prima ieri) battono Svizzera I di Laurien van der Graaff e Nadine Faehndrich, seconda, mentre completa il podio l’altra coppia svedese formata da Evelina Settlin e Linn Soemskar. Non c’erano coppie italiane in gara. Le dieci coppie giunte in finale fanno praticamente gara di gruppo per i primi due terzi di gara, poi nella quinta frazione Maja Dahlqvist forza il ritmo e frantuma il gruppo: la svedese dà l’ultimo cambio alla compagna con 2″ di margine sul gruppetto delle inseguitrici, dove sono rimaste soltanto Svizzera I, Norvegia I e Svezia II. Linn Svahn centra poi la doppietta completando il lavoro iniziato dalla connazionale: ... Leggi la notizia su oasport

