Sci di fondo | Federico Pellegrino e Stefan Zelger in finale nella team sprint maschile di

Sci di fondo : Italia fuori con entrambe le coppie nella team sprint femminile di Dresda 2020. Svezia e Norvegia vincono le semifinali : L’Italia abbandona, al femminile, le speranze di partecipare alla finale della team sprint di Dresda, valevole per la Coppa del Mondo di sci di fondo. I due team composti da Greta Laurent e Lucia Scardoni e da Ilaria Debertolis e Alice Canclini, infatti, rimangono fuori dai tempi di ripescaggio, dal momento che tutte le sei non direttamente qualificate provengonod alla seconda semifinale. Vano, dunque, il sesto posto di Laurent/Scardoni ...

LIVE Sci di fondo - Team Sprint Dresda 2020 in DIRETTA : Federico Pellegrino cova vendetta : Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della giornata dedicata alla Team Sprint in tecnica libera ...

Sci di fondo oggi - Team Sprint Dresda 2020 : orario d'inizio - programma - tv e streaming : Secondo giorno di Sprint a Dresda, dove ha luogo la Team Sprint a tecnica libera tanto per gli uomini quanto per le donne. Si tratta del secondo appuntamento dell'annata in questo senso, dopo quelli di Planica nel finale di 2019, in cui Norvegia e Svezia misero a segno doppiette rispettivamente al maschile e al femminile. Si tratta, in quest'occasione, di una coppia di Team Sprint profondamente diverse da quelle slovene, soprattutto ...

Classifica Coppa del Mondo Sci di fondo femminile 2020 : Therese Johaug resta in vetta dopo la sprint di Dresda : La Coppa del Mondo femminile di sci di fondo ha visto andare in archivio la sprint di Dresda: queste le graduatorie aggiornate dell’overall e delle classifiche sprint e distance, con la norvegese Therese Johaug che guida con ampio margine la generale e la distance su tutte le avversarie. Classifica GENERALE Coppa DEL Mondo femminile SCI DI fondo 2019-2020 1 Johaug Therese NOR 1209 2 WENG Heidi NOR 842 3 NEPRYAEVA Natalia RUS 779 4 ...

Sci di fondo - Linn Svahn vince la sprint tl della Coppa del Mondo 2020 a Dresda. 22ma Greta Laurent : Successo svedese nella sprint tl femminile andata in scena oggi a Dresda, in Germania e valida per la Coppa del Mondo 2020 di sci di fondo: Linn Svahn batte la slovena Anamarija Lampic, che arrivava da due vittorie consecutive nelle sprint del Tour de Ski, mentre è terza l’altra svedese Maja Dahlqvist. Fuori ai quarti le due azzurre che avevano superato le qualificazioni: 22ma Greta Laurent, 30ma Alice Canclini. In finale vittoria della ...

LIVE Sci di fondo - Sprint Dresda 2020 in DIRETTA : iniziati i quarti! Pellegrini a caccia della semifinale : 13.49: Ora c'è Greta Laurent al via nell'ultima batteria assieme a Dahlqvist (Swe), Visnar (Slo), Stenseth (Nor), Krehl (Ger), Lylympera (Fin) 13.48: Non sbaglia Falla la volata finale piuttosto affollata e vince la batteria davanti alla svedese Soemskar che supera il turno 13.48: Al via la quarta batteria con ...

Sci di fondo - Federico Pellegrino e Maicol Rastelli superano le qualifiche della sprint tl della Coppa del Mondo 2020 a Dresda : Dopo quanto accaduto per le donne, si dimezza la pattuglia italiana anche al maschile dopo le qualificazioni della sprint in tecnica libera valida per la Coppa del Mondo di sci di fondo in programma a Dresda, in Germania: rientrano tra i migliori trenta che si giocheranno la vittoria Federico Pellegrino e Maicol Rastelli, mentre non ce la fanno Michael Hellweger e Stefan Zelger. Il miglior crono è del transalpino Lucas Chanavat, che completa gli ...

LIVE Sci di fondo - Sprint Dresda 2020 in DIRETTA : Chanavat e Lampic davanti nelle qualificazioni. 11° Pellegrino - passa Rastelli. Tra le donne ai quarti Laurent e Canclini : 12:38 Per il momento è tutto, ma non finisce qui la giornata, perché alle 13:30 si riprenderà con la fase a eliminazione DIRETTA. Appuntamento a tra pochissime decine di minuti! 12:37 Ed è lui l'ultimo a centrare la qualificazione, perché tutti hanno terminato e si può ora ufficializzare che abbiamo due italiani nelle batterie dei quarti: Federico Pellegrino, undicesimo, e Maicol Rastelli, ...

LIVE Sci di fondo - Sprint Dresda 2020 in DIRETTA : Chanavat guida le qualificazioni maschili - Pellegrino passa senza brillare. Tra le donne ai quarti Laurent e Canclini : 12:10 25° Maicol Rastelli, 2'19″20 per lui. 12:09 Kasper Stadaas spedisce Pellegrino all'11° posto con il suo 2'16″09. 12:09 Rastelli migliore degli italiani ai 700 metri, 1'07″6 per lui. 12:08 In serio pericolo l'ingresso nei 30 di Zelger, che al momento è sempre ultimo dopo 26 arrivi. 12:07 Anche Paal Troean Aune si unisce al gruppo dei norvegesi in ...

LIVE Sci di fondo - Sprint Dresda 2020 in DIRETTA : Federico Pellegrino vuole fare centro senza Klaebo. Tra le donne ai quarti Laurent e Canclini : 11:41 Queste le prime cinque in questa fase: 1 Lampic (SLO) 2'30″38 2 Van der Graaff (SUI) +1″01 3 Faehndrich (SUI) +1″04 4 Caldwell (USA) +1″45 5 Myhre (NOR) +1″87 11:39 E a questo punto è ufficiale: sono quarti di finale per Greta Laurent e Alice Canclini, tredicesima e ventottesima. Fuori Scardoni e Debertolis, con il 42° e 48° tempo rispettivamente. 11:36 In ...

Sci di fondo - Greta Laurent e Alice Canclini superano le qualifiche della sprint tl della Coppa del Mondo a Dresda : Si dimezza la pattuglia italiana al femminile in gara dopo le qualificazioni della sprint in tecnica libera valida per la Coppa del Mondo di sci di fondo in programma a Dresda, in Germania: rientrano tra le migliori trenta che si giocheranno la vittoria Greta Laurent ed Alice Canclini, mentre escono di scena Lucia Scardoni ed Ilaria Debertolis. Il miglior crono lo fa registrare la slovena Anamarija Lampic, reduce dalla doppia vittoria (in ...

LIVE Sci di fondo - Sprint Dresda 2020 in DIRETTA : si comincia con le donne - Laurent e Scardoni in cerca di buoni segnali. Più avanti Pellegrino : 11:00 Ed eccoci al via! Sono 1300 i metri previsti, con la novità dello scaglionamento delle partenze: ogni 5 atlete (e sarà lo stesso per i maschi) ci sarà un intervallo di 2 minuti invece dei tradizionali 15 secondi. 10:55 A prendere il via per prima sarà la norvegese Ane Appelkvist Stenseth, in una prova forse mai così incerta per il pronostico finale, anche se Dresda è notoriamente un feudo ...

LIVE Sci di fondo - Sprint Dresda 2020 in DIRETTA : Federico Pellegrino - che occasione senza Klaebo! : Buon mattino a tutti, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della giornata dedicata alle Sprint individuali a tecnica libera maschili e femminili a Dresda, in Germania, con cui riprende la Coppa del Mondo di sci di fondo. C'è un assente per eccellenza quest'oggi, ed è Johannes Klaebo: ...

