Reggio, albanese ubriaco aggredisce militari e li manda in ospedale (Di domenica 12 gennaio 2020) Federico Garau Lo straniero, in preda ai fumi dell'alcol, ha prima creato scompiglio all'interno di un bar e poi si è scagliato con grande violenza contro i carabinieri intervenuti prontamente sul posto Ha prima insultato e minacciato il cliente di un bar di Sant'Ilario D'Enza (Reggio Emilia) brandendo in mano la cintura dei suoi pantaloni, quindi ha aggredito anche i rappresentanti delle forze dell'ordine giunti sul posto a seguito delle numerose segnalazioni ricevute. Protagonista in negativo della vicenda è Altin Rama, operaio albanese di 49 anni residente,, secondo quanto riferito dalla stampa locale, nel comune di Castelfranco Emilia in provincia di Modena. L'episodio si è verificato durante la notte tra sabato e domenica all'interno del bar Canaan, dove lo straniero si trovava per bere qualche bicchiere in compagnia. La tranquillità si è, tuttavia, interrotta verso le ... Leggi la notizia su ilgiornale

