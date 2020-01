Proteste e pressioni occidentali: l’Iran a un passo dall’inferno (Di domenica 12 gennaio 2020) Una folla di manifestanti ha invaso piazza Azadi Azadi, nel cuore di Teheran, capitale dell’Iran. Il grido che esce dalle loro bocche non augura più la morte agli americani, come avvenuto nei giorni scorsi durante i funerali di Soleimani. I dimostranti puntano il dito contro il governo iraniano, contro i pasdaran, contro i “dittatori”. “Morte al dittatore”, “Non vogliamo il regime dei Guardiani della rivoluzione”, urlano le persone, contenute a malapena dai poliziotti in assetto antisommossa costretti a ricorrere alle maniere forti. Le persone sono inferocite. Sono scese in piazza per protestare contro le autorità che hanno insabbiato per due giorni le vere cause dell’incidente aereo di un Boeing 737 con a bordo 176 persone, tutte morte nell’impatto. Molti erano iraniani. Dopo l’errore commesso, Teheran ha dovuto rivedere i suoi piani: non era più il caso di ... Leggi la notizia su it.insideover

