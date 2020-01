Pippi Mellone torna a invitare a votare Michele Emiliano (Di domenica 12 gennaio 2020) Pippi Mellone torna a invitare a votare Michele Emiliano. Il sindaco fasciocomunista di Nardò lo aveva già fatto nel 2017, quindi si tratta di un bis: “Domani si vota al CHIOSTRO DEI CARMELITANI a Nardò, dalle ore 8 alle ore 20, per le primarie della coalizione del cosiddetto centro sinistra – spiega in un messaggio su whatsapp indirizzato a tutti i suoi seguaci – In un panorama politico che ha visto il crollo delle ideologie e delle appartenenze, ho conosciuto Michele Emiliano nel 2016, dopo la mia elezione. So che tra i miei elettori ed amici ce ne sono tanti che si riconoscono in quell’area politica, invito questi a votare per Michele Emiliano dotandosi di documento d’identità e provvisti di 1 euro”. Oggi il centrosinistra sceglie il candidato governatore della Puglia e l’uscente Emiliano è il grande favorito. Oltre mille i volontari schierati dal comitato organizzatore per ... Leggi la notizia su nextquotidiano

