Pesaro, auto finisce contro il muro: muore ragazzo di 25 anni (Di domenica 12 gennaio 2020) Marco Della Corte Nulla da fare per il 25enne, insieme a lui viaggiava un ragazzo di 20 anni rimasto ferito: l'episodio è accaduto in data 12 gennaio 2020 intorno alle 2:00 di notte Un ragazzo di 25 anni, Patrick Mencoboni, residente a Fano (Pesaro) è andato a sbattere con la sua auto, una Fiat Punto, contro l'angolo del muro di un'abitazione sulla strada provinciale Flaminia al civico 336 in località Cuccurano di Fano. Il giovane è morto sul colpo. L'incidente è avvenuto in data 12 gennaio 2020, intorno alle 2:00. Come si legge dall'agenzia Ansa, a bordo della vettura viaggiava anche un 20enne, Nicolò Uguccioni, sul lato passeggero. Quest'ultimo è rimasto ferito, ma è riuscito ad uscire da solo dal mezzo. Il 20enne è stato trasportato dal 118 presso l'ospedale di Fano per ricevere le opportune cure e accertamenti del caso. La sp Flaminia è stata momentaneamente chiusa. Si ... Leggi la notizia su ilgiornale

