Ora il cardinale Pell finisce in un carcere di massima sicurezza (Di domenica 12 gennaio 2020) Giuseppe Aloisi Il cardinale George Pell è stato condotto in un carcere di massima sicurezza. Il motivo? Un drone ha cercato di carpire delle immagini Il cardinale George Pell, l'uomo che Papa Francesco aveva scelto per guidare la Segreteria per l'Economia - il cosiddetto "numero 3 del Vaticano" - ma che ha dovuto dire addio all'incarico dopo essere stato condannato in Australia per un caso di abusi ai danni di due minori, non si trova più soltanto in regime isolamento, com'era stato disposto in seguito alle sentenze, ma all'interno di un carcere di massima sicurezza. Un dettaglio che ha una spiegazione davvero particolare. Questo cambiamento di luogo detentivo, infatti, non è derivato dall'aggravarsi del quadro giudiziario, che è ancora in discussione e che sarà sottoposto ad un ulteriore grado di giudizio durante la prossima primavera, ma da un elemento esterno alla ... Leggi la notizia su ilgiornale

arcupede : @artvnoah @GiorgiaMeloni Vero, anche perché una sinistra degna solo anche di essere un punto cardinale è stata assa… - nikotinaebasta : @OCardinal17 Cardinale lei è il riflesso del Paradiso anche ora - umbriaonline : La lectio del cardinale Gianfranco Ravasi sul Libro dei Salmi in una gremita Sala dei Notari. Il porporato: «Perugi… -