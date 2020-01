Nina Moric choc su Favoloso: "Ha toccato Carlos, poi le urla" - (Di domenica 12 gennaio 2020) Francesca Galici Nina Moric a Domenica Live racconta la sua verità su Luigi Mario Favoloso e rivela di aver ricevuto anche minacce durante il periodo della scomparsa del suo ex compagno Nina Moric è un fiume in piena a Domenica Live e rivela la sua verità sulla sparizione di Luigi Mario Favoloso. È da una settimana che i principali media parlano della misteriosa scomparsa dell'ex gieffino, ormai anche ex della modella croata, e adesso sembra che il puzzle inizi a prendere forma. Le parole del paparazzo Maurizio Sorge sono state confermate questo pomeriggio dalla bellissima Moric, mentalmente provata dalla situazione che si è venuta a creare da quando è stato dato l'annuncio della sparizione di Luigi Favoloso. "Sono qui per salvaguardare la mia persona. Sono sotto una pressione molto forte", ha detto Nina Moric a Barbara d'Urso, prima di proseguire nel suo racconto. "L'ultima ... Leggi la notizia su ilgiornale

