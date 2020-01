Nemico pubblico - Public Enemies, stasera su Iris il film con Johnny Depp (Di domenica 12 gennaio 2020) Va in onda stasera su Iris alle 21:15 il film Nemico pubblico - Public Enemies con Johnny Depp e Christian Bale, basato sulla vera storia del gangster John Dillinger. Nemico pubblico - Public Enemies arriva stasera su Iris alle 21:15, per una serata all'insegna del classico noir hollywoodiano con Johnny Depp e Christian Bale protagonisti di una caccia all'uomo tra le più famose della storia americana. Ambientato durante il periodo della grande depressione il film è la storia di una caccia all'uomo tra le più famose della storia americana: quella portata avanti da Melvin Purvis, leggendario agente del Federal Bureau of Investigation, che, dopo anni di indagini, riuscì a fermare la carriera criminale del celebre Nemico pubblico John Dillinger e dei suoi compari. Il cast del film vede Johnny ... Leggi la notizia su movieplayer

