Morto Giovanni Custodero, commozione per l’ex calciatore: “Guerriero, abbi cura di splendere” (Di domenica 12 gennaio 2020) commozione social per la morte di Giovanni Custodero, il 27enne ex calciatore di Fasano Morto a causa di un sarcoma osseo diagnosticatogli tre anni fa. Il dolore era diventato talmente forte che nei giorni scorsi aveva deciso di ricorrere alla sedazione profonda: "Vogliamo ricordarti così, grande Guerriero, esempio di vita. Racconteremo la tua storia a chiunque ne avrà bisogno". Leggi la notizia su fanpage

