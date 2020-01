LIVE Sci alpino, Combinata Altenmarkt 2020 in DIRETTA: Brignone e Bassino prima e seconda, dalle 11.45 lo slalom! (Di domenica 12 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE STARTLIST E PETTORALI DI PARTENZA Combinata FEMMINILE CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DELLO SLALOM DI ADELBODEN ALLE 10.30 E 13.30 (DOMENICA 12 GENNAIO) 10.02 L’austriaca Ortlieb è sesta a 93 centesimi da Brignone. 10.01 Con i ritiri di Shiffrin, Gisin e Vlhova, la sensazione è che Brignone, Bassino e Holdener abbiamo notevoli chance di salire sul podio, con la svizzera favorita per la vittoria. Attenzione, ricordiamo che con il nuovo regolamento le prime a partire in slalom saranno le prime classificate del superG! 10.00 Sono uscite 9 atlete su 22…. 9.59 Fuori anche Sofia Goggia, che aveva sbagliato tantissimo ed era già oltre il secondo di distacco da Federica Brignone. La sensazione è che la bergamasca non abbia creduto in questa gara, sapendo di non essere competitiva in slalom. 9.58 Vediamo come si è svegliata oggi Sofia ... Leggi la notizia su oasport

