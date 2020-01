Liam Hemsworth festeggia 30 anni e (forse) un nuovo amore (Di domenica 12 gennaio 2020) Liam Hemsworth compie 30 anniLiam Hemsworth compie 30 anniLiam Hemsworth compie 30 anniLiam Hemsworth compie 30 anniLiam Hemsworth compie 30 anniLiam Hemsworth compie 30 anniLiam Hemsworth compie 30 anniLiam Hemsworth compie 30 anniLiam Hemsworth compie 30 anni. Un traguardo a cui l’attore, nato a Melbourne il 13 gennaio 1990, arriva dopo mesi vissuti, dal punto di vista sentimentale, sulle montagne russe. Il 23 dicembre 2018, dopo dieci anni di tira e molla, sono arrivate le nozze con Miley Cyrus. L’estate successiva i due si sono detti addio e alla vigilia di questo Natale è stato formalizzato l’accordo per il divorzio. Annunciato da Liam con una foto natalizia non proprio convenzionale su Instagram. «Locked and loaded. Bring on the festivities!», «Tutto sistemato. Via alle feste!». Ora che hanno concluso le pratiche per il divorzio – con la divisione delle ... Leggi la notizia su vanityfair

