Konami sta lavorando ad un nuovo RPG strategico, Solomon Program (Di domenica 12 gennaio 2020) Nell'ultimo numero del mensile Monthly CoroCoro Comic, è stato svelato l'arrivo di un nuovo titolo RPG, sviluppato da Konami, intitolato Solomon Program (titolo tradotto dal giapponese). Si tratta di un gioco dove i giocatori saranno chiamati a prendere il controllo di un gran numero di mostri e farli combattere fra di loro, in una maniera non troppo dissimile da quella dei ben più noti titoli Pokémon.Dalle pagine della rivista, ci viene fatto notare che il design dei mostri è effettivamente simile a quello di IP come Yu-Gi-Oh, Digimon e simili, quindi è probabile che la sua natura possa trarre ispirazione dai giochi sopra citati. Queste, ovviamente, sono solo ipotesi, dato che al momento non sappiamo nulla di questo Solomon Program, nemmeno chi sarà il publisher o su quali piattaforme è destinato.Sappiamo solo che le battaglie saranno in stile RPG strategico e che i primi screenshot ... Leggi la notizia su eurogamer

