Incidenti in Montagna: cadono da parete sulle Alpi Apuane, morti 2 giovani (Di domenica 12 gennaio 2020) Tragedia sulle Alpi Apuane, nel territorio di Massa Carrara: 2 giovani, un ragazzo e una ragazza, sono morti dopo essere caduti dalla parete che guarda il rifugio Nello Conti del monte Sella. I sanitari, giunti sul posto, non hanno potuto far altro che constatare i decessi.L'articolo Incidenti in Montagna: cadono da parete sulle Alpi Apuane, morti 2 giovani Meteo Web. Leggi la notizia su meteoweb.eu

